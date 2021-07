Pignatone contro la separazione delle carriere per le toghe (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Davvero “separare le carriere di giudici e pubblici ministeri” è la condizione essenziale per la soluzione di tutti mali della giustizia italiana?», se lo chiede in un intervento sulla Stampa Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma e attuale presidente del Tribunale del Vaticano. Oggi dovrebbe tenersi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione di maggioranza per fare il punto nel governo sulla riforma della giustizia, che potrebbe finire sul tavolo del consiglio dei ministri in settimana. Ma Pignatone definisce l’ipotesi di separazione delle carriere come uno ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Davvero “separare ledi giudici e pubblici ministeri” è la condizione essenziale per la soluzione di tutti mali della giustizia italiana?», se lo chiede in un intervento sulla Stampa Giuseppe, ex procuratore di Roma e attuale presidente del Tribunale del Vaticano. Oggi dovrebbe tenersi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione di maggioranza per fare il punto nel governo sulla riforma della giustizia, che potrebbe finire sul tavolo del consiglio dei ministri in settimana. Madefinisce l’ipotesi dicome uno ...

