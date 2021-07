Peppe Festa, Frates Campania sceglie un volontario irpino come guida (Di mercoledì 7 luglio 2021) Peppe Festa è il nuovo presidente di Frates Campania, associazione di donatori di sangue molto presente in ambito nazionale. Festa è già numero uno della sezione di Montefalcione (Avellino). Ecco gli altri consiglieri, con relative cariche: Benedetto Mazzariello (Fratres Vallo di Diano) vicepresidente, Maddalena Annunziata (Fratres Poggiomarino) segretario, e Pasquale Gambino (Fratres Paternopoli) amministratore. Completano il consiglio Michele Luigi Colella (Fratres Castelfranci), Sergio Gambone (Fratres Montella) e Silvestro Lavorgna (Fratres Cerreto Sannita). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021)è il nuovo presidente di, associazione di donatori di sangue molto presente in ambito nazionale.è già numero uno della sezione di Montefalcione (Avellino). Ecco gli altri consiglieri, con relative cariche: Benedetto Mazzariello (Fratres Vallo di Diano) vicepresidente, Maddalena Annunziata (Fratres Poggiomarino) segretario, e Pasquale Gambino (Fratres Paternopoli) amministratore. Completano il consiglio Michele Luigi Colella (Fratres Castelfranci), Sergio Gambone (Fratres Montella) e Silvestro Lavorgna (Fratres Cerreto Sannita). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

_peppe_93 : RT @Vivo_Azzurro: ???? #Jorginho segna, in Piazza del Popolo a #Roma scatta la festa ?? #ItaliaSpagna #ITASPA #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurr… - Peppe_FN : RT @SanremoSummer: 'Festa ma che bella ma che bella questa festa ma che bella ma che bella questa festa,questa festa,questa festa insieme a… - Tvottiano : @enrick81 @famigliasimpson @misterf_tweets @AgoCannella @BALDINIPAOLA @napoliforever89 @OltreTv @alessio_gaudino… - peppe_orlando_ : @flovien Gli amici ti fanno la festa per il bambino forse - Peppe_FN : Sta per tornare in #SerieC un'altra grande piazza del Sud Mancano pochissimi minuti e in quel di #Messina (sponda… -