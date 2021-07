Non solo "fro*** di m***" a Scalfarotto, schifo pro-ddl Zan: Renzi tira in ballo anche Travaglio, fin dove si è spinto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Renzi è un fiume in piena, proprio chi si dice contrario all'odio. E infatti da quando Italia Viva ha presentato emendamenti simili al centrodestra per correggere il ddl Zan, contro i suoi deputati e senatori si è scagliata una vera e propria guerra. A denunciarlo ci pensa lo stesso leader: "Da quando abbiamo proposto di trovare una soluzione io ricevo email con minacce di morte. Quelli che dovrebbero sostenere una legge contro l'odio, mandano messaggi d'odio che stiamo raccogliendo con certosina pazienza". Sulla sua enews l'ex premier torna a parlare degli insulti riserbati da Rosamaria Sorge, dirigente Pd ed ex candidata a Civitavecchia a Ivan ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoè un fiume in piena, proprio chi si dice contrario all'odio. E infatti da quando Italia Viva ha presentato emendamenti simili al centrodestra per correggere il ddl Zan, contro i suoi deputati e senatori si è scagliata una vera e propria guerra. A denunciarlo ci pensa lo stesso leader: "Da quando abbiamo proposto di trovare una soluzione io ricevo email con minacce di morte. Quelli che dovrebbero sostenere una legge contro l'odio, mandano messaggi d'odio che stiamo raccogliendo con certosina pazienza". Sulla sua enews l'ex premier torna a parlare degli insulti riserbati da Rosamaria Sorge, dirigente Pd ed ex candidata a Civitavecchia a Ivan ...

Advertising

CdGherardesca : Ma qualcuno apprezza la classe di Draghi che non fa dirette Facebook o Instagram, non rilascia interviste ogni due… - LucaBizzarri : La morte non solo livella, ma evidenzia gli imbecilli. Per esempio ci sono quelli che quando muore un’artista non d… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - Emanuel26848690 : @l_angiolini @luciapanizio Il pd è uno solo Non so cosa sia la ditta - Fabio64356227 : Ddl Zan: Fedez, dico la mia da cittadino, non vedo perché no Renzi il deputato statale vuol zittire chi va contro d… -