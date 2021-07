Milan | Ibra ha fissato la data del rientro - Top News

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo svedese ha un programma di lavoro ben preciso che sta seguendo con grande attenzione e punta a tornare in campo il prima possibile: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'...

Advertising

_vincentlab : RT @NonEvoluto: Caro @Ibra_official, sai quanto ti voglia bene, ma come dico a tutti, al #Milan voglio bene di più. Hai saltato il 57% dell… - pippoinzaghi_09 : RT @theMilanZone_: ??#Milan, #Ibra a Milanello con un giorno d'anticipo rispetto ai compagni - Frances13758250 : RT @theMilanZone_: ??#Milan, #Ibra a Milanello con un giorno d'anticipo rispetto ai compagni - 2003_manchester : RT @theMilanZone_: ??#Milan, #Ibra a Milanello con un giorno d'anticipo rispetto ai compagni - calabbrish : RT @theMilanZone_: ??#Milan, #Ibra a Milanello con un giorno d'anticipo rispetto ai compagni -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibra

... inizia la stagione per il. E' infatti in programma il raduno a Milanello della squadra ... Nessuno in casa rossonera vuole correre rischi e quinditornerà a giocare solo quando starà ...Meno uno: la stagione rossonera ripartirà domani da Milanello, con. Quarantasei giorni dopo, un lusso che Pioli ha potuto concedere alla squadra in seguito alla riconquista della zona Champions. L'estate scorsa i tempi furono decisamente più ristretti: ...Lo svedese, a pochissimo tempo dal ritiro, si allena per essere pronto a inizio stagione. Il regista è vicino a tornare ...Ibrahimovic è pronto a tornare a Milanello e continuare il programma di recupero dall’infortunio. Lo svedese si è fissato un obiettivo ...