L' uomo che disegnò Dio | Faye Dunaway nel cast del film con Kevin Spacey

Faye Dunaway ha sostituito Vanessa Redgrave nel cast del controverso L'uomo che disegnò Dio, ritorno nel mondo del cinema di Kevin Spacey. Faye Dunawayy farà parte del cast di L'uomo che disegnò Dio, il discusso progetto che avrà come protagonista Kevin Spacey, al suo ritorno su un set cinematografico dopo le accuse di molestie sessuali. Il film è diretto da Franco Nero, impegnato anche in veste di interprete, ed è stato accolto da molte ...

