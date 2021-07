LEGO e AI | l’ultima folle e bellissima trovata

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021) E pensare che ci hanno fatto perfino uno show televisivo:master,rigorosamente tutto in maiuscolo perché il marchio è stato registrato così. Senza specificare i parchi tematici sparsi in tutto il mondo, o le catene degli store, dall’Europa agli Stati Uniti, passando per il Canada e la Cina. La fantastica storia dei mattoncini più famosi del mondo ha unito generazioni e generazioni di bambini, cresciuti a costruire qualcosa figlio di una fantasia smisurata. Ora isi adeguano ai tempi.(Adobe Stock)E’ nata perfino un’applicazione per aiutare chiunque a costruire. Sì perché iormai ...