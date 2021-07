Italia-Inghilterra in tv | data | orario e diretta streaming finale Euro 2020

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 luglio 2021)è ladi: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match. A Wembley gli azzurri si giocheranno la conquista del titolo contro gli inglesi padroni di casa: ci si aspetta tanto equilibrio in questo scontro che mette in palio un trofeo che la Nazionale ha vinto solo una volta e che i Tre Leoni non si sono mai aggiudicati. Appuntamento domenica 11 luglio alle ore 21 contv su Sky Sport Uno in pay e Rai Uno in chiaro,su ...