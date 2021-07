(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ha ufficializzato nella giornata di ieri la cessione di Achrafal Paris Saint-Germain. Una partenza dolorosa, di uno degli uomini chiave della stagione nerazzurra, ma necessaria per far quadrare i conti e offrire una boccata d’ossigeno alle casse societarie. Il laterale marocchino è stato ceduto dopo appena una stagione sotto la Madonnina, con L'articolo

Inter : ???? | GRAZIE! Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Sc… - FBiasin : #Hakimi: 'È stato solo un anno, ma che anno! È stato un onore, #Inter'. Solo applausi. - DiMarzio : #Hakimi-#Psg-#Inter: le cifre finali dell'operazione - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Inter, Hakimi tra le cessioni più ricche: la classifica: L’Inter ha ufficializzato nella giornata… - mrmiriambutter : RT @marifcinter: #Hakimi: 'Sono rimasto solo un anno ma che anno! Quando sono arrivato non potevo immaginare cosa significasse indossare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Hakimi

Se Bellerin è naturalmente il nome più caldo in entrata, ecco che il calciomercatovive anche di cessioni. Quella diè ormai cosa fatta e ufficiale, la dirigenza nerazzurra spera adesso ...Calciomercato, in vista di un possibile addio di Lautaro Martinez Marotta si cautela: doppio colpo in attaccoPartito, l'ragiona sulla prosecuzione del suo mercato. Altre cessioni dovranno portare a monetizzare, i nerazzurri sperano di non dover sacrificare altri big, ma le voci sul futuro di Lautaro ...L’Inter ha ufficializzato nella giornata di ieri la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Una partenza dolorosa, di uno degli uomini chiave della stagione nerazzurra, ma necessaria per far ...Hakimi è ufficialmente del PSG: lascia l'Inter dopo una sola stagione. Tutti i protagonisti dell'operazione che bicchiere possono vedere ora?