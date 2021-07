Inghilterra nel caos, rigore più che dubbio: “Uno scandalo” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il rigore sbagliato e poi segnato da Harry Kane durante Inghilterra-Danimarca nasce in realtà da un contatto dubbio in area su Sterling. Non è stata una sfida facile per l’Inghilterra, quella con la Danimarca per EURO 2020. Semifinale complicata e combattuta, mentre lo stadio di Wembley non ha smesso in nessun momento di sostenere la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilsbagliato e poi segnato da Harry Kane durante-Danimarca nasce in realtà da un contattoin area su Sterling. Non è stata una sfida facile per l’, quella con la Danimarca per EURO 2020. Semifinale complicata e combattuta, mentre lo stadio di Wembley non ha smesso in nessun momento di sostenere la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

