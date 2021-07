Il dilemma di Draghi (e del centro) secondo Pomicino (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Mario Draghi sta facendo cose di centro che hanno il sapore del buon senso, ma non legate al mettersi o al togliersi la mascherina. Bensì ai dati degli scienziati. Perché il centro, che da solo è un punto geometrico, è quello che non è innervato da una ideologia perché per primo si avverte il buon senso delle cose”. Lo dice a Formiche.net Paolo Cirino Pomicino, storico esponente della Dc, che punta il dito contro chi ha affossato in Italia le culture politiche presenti, invece, nel resto d’Europa. Il premier è atteso ad un bivio dal momento che all’Italia manca un contenitore di centro. “Sotto i nostri ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Mariosta facendo cose diche hanno il sapore del buon senso, ma non legate al mettersi o al togliersi la mascherina. Bensì ai dati degli scienziati. Perché il, che da solo è un punto geometrico, è quello che non è innervato da una ideologia perché per primo si avverte il buon senso delle cose”. Lo dice a Formiche.net Paolo Cirino, storico esponente della Dc, che punta il dito contro chi ha affossato in Italia le culture politiche presenti, invece, nel resto d’Europa. Il premier è atteso ad un bivio dal momento che all’Italia manca un contenitore di. “Sotto i nostri ...

