Grillo - Conte, dialogo riannodato. Resta un nodo su tutti: chi dà la linea politica? (Di mercoledì 7 luglio 2021) questo uno dei primi risultati del lavoro di mediazione degli ultimi giorni da parte del comitato dei 7 saggi chiamato a ricomporre la spaccatura sul nuovo statuto. Obiettivo: arrivare alla votazione ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 luglio 2021) questo uno dei primi risultati del lavoro di mediazione degli ultimi giorni da parte del comitato dei 7 saggi chiamato a ricomporre la spaccatura sul nuovo statuto. Obiettivo: arrivare alla votazione ...

matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - LucaBizzarri : Praticamente oggi Grillo ha detto di Conte (con il quale ha governato il paese) quello che Conte ha detto di Salvin… - TeresaBellanova : #Grillo su #Conte “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - IONONMIARRENDO : @OharaPina @Ed52926520 Deve essere per questo che Grillo è Conte hanno deciso di governarci insieme - REstaCorporate : A Destra si arrovellano per propagare fango su #M5s #Grillo e #Conte. Ci vedremo alle elezioni politiche. Presto pe… -