Gravina | “La Salernitana ha 6 mesi per trovare una nuova proprietà | pena l’esclusione”

Al termine del Consiglio federale di oggi, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche dell'ammissione della Salernitana in Serie A, dopo il trust approvato dallo stesso Consiglio Federale. Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato a discutere sull'esigenza di avere la riapertura degli stadi, ho mandato una richiesta alla Vezzali per la totale riapertura degli impianti dando la disponibilità nell'adottare i protocolli che il CTS riterrà opportuno adottare. In linea con l'andamento tra calo dei contagi e incremento costante della politica vaccinale. Abbiamo affrontato la situazione relativa agli adempimenti della ...

