Gli esperti di Efsa hanno dato l’ok al consumo alimentare di un tipo di locusta anche in Europa

(foto: CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=268840 via Wikipedia)Nell'Unione europea tra i novel food, i nuovi alimenti, potrebbe arrivare presto anche un nuovo insetto commestibile, la locusta migratoria, un tipo di locusta diffusa in Asia e in Europa e presenta anche in Italia. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), interpellata dalla Commissione europea, ha espresso un parere favorevole rispetto all'immissione sul mercato di questi nuovi insetti nelle formulazioni congelate ed essiccate.

