Giornata chiave per il trust della Salernitana (Di mercoledì 7 luglio 2021) Giornata decisiva per l'iscrizione della Salernitana al campionato di Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, in attesa del parere della Covisoc sull'indipendenza economica del trust che dovrà accompagnare il club verso la cessione rescindendo i legami con l'asse Lotito-Mezzaroma. La Covisoc non si è ancora pronunciata, ma stando al quotidiano filtra ottimismo poiché L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Giornata chiave Morto Angelo Del Boca, storico e giornalista, pioniere degli studi sul colonialismo ... le deportazioni in Italia di migliaia di libici dopo la sanguinosa giornata di Sciara Sciat; lo ... Ciò che lascia in eredità Del Boca evoca un gesto chiave della storia europea. Il 7 dicembre 1970 ...

FederBio: allarme biodiversità del suolo Tempo di lettura: 2 minuti Bologna. In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità lo scorso maggio, FederBio ha posto l'attenzione sull'... Il Piano, che tra gli obiettivi chiave ha quello di ...

Ripescaggi in Lega Pro: oltre il Gozzano, al momento fuori anche la Casertana. Giovedì giornata chiave tuttocalcionews Eredità non raccolte: le infinite ripartenze di Aquilani Impossibile dimenticare quella giornata”. Il racconto dell’ex calciatore alla ... sua militanza in maglia Roma è la stagione 2006-2007, scandita da tre momenti chiave. Procediamo con ordine: l’11 ...

Salernitana in A, rimane soltanto un ultimo scoglio Più sì che no. È la fotografia di ieri sera, alla vigilia della giornata decisiva per l’iscrizione della Salernitana al campionato di Serie A. Attenzione, nulla è scontato, il parere della Covisoc sul ...

