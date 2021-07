ELECTRONIC ARTS annuncia RIPPLE EFFECT STUDIOS (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi ELECTRONIC ARTS ha annunciato che DICE LA, studio con sede a Los Angeles guidato da Christian Grass, ha un nuovo nome: RIPPLE EFFECT STUDIOS™. Lo studio sta attualmente lavorando con DICE per sviluppare Battlefield (™) 2042, ed è pronto a rivelare l’attesissima e grande esperienza di gioco durante l’EA PLAY Live del 22 luglio. Lo studio si basa sulla convinzione che le piccole idee possano trasformarsi in grande innovazione, e cambiare il modo con cui l’industria si avvicina allo sviluppo di videogiochi e servizi live, vive lo studio e coinvolge la comunità. “In ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggihato che DICE LA, studio con sede a Los Angeles guidato da Christian Grass, ha un nuovo nome:™. Lo studio sta attualmente lavorando con DICE per sviluppare Battlefield (™) 2042, ed è pronto a rivelare l’attesissima e grande esperienza di gioco durante l’EA PLAY Live del 22 luglio. Lo studio si basa sulla convinzione che le piccole idee possano trasformarsi in grande innovazione, e cambiare il modo con cui l’industria si avvicina allo sviluppo di videogiochi e servizi live, vive lo studio e coinvolge la comunità. “In ...

Advertising

IGNitalia : Frank Sagnier e Rashid Varachia, rispettivamente CEO e CFO di #Codemasters, si dimetteranno entro il 31 luglio 2021… - infoitscienza : It Takes Two e altri giochi Electronic Arts con sconti fino al 60% tra le offerte del giorno Amazon - Stoupwhiff : Buone notizie per i più temerari che, al netto del periodo, continuano a giocare imperterriti a FIFA 21 e ad Ultima… - infoitscienza : Electronic Arts non vuole inserire pubblicità nei giochi console, arriva la smentita - Stoupwhiff : F1 2021 sarà un capitolo molto particolare. Esso infatti sarà il primo della serie sotto l’ala di Electronic Arts,… -