È morto a 78 anni Giuseppe Tesauro, giurista napoletano ex presidente della Consulta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Illustrissimo giurista di fama internazionale, maestro del diritto, ma anche una personalità illuminante e ironica. È morto mercoledì a Napoli, a 78 anni, l’ex presidente della Corte costituzionale Giuseppe Tesauro. Riconosciuto come uno dei maggiori rappresentanti della scuola giuridica napoletana, Tesauro ha ricoperto importanti cariche nazionali ed europee: nominato giudice della Consulta nel 2005 dal capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, ne divenne presidente nel 2014. Dal 1998 al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Illustrissimodi fama internazionale, maestro del diritto, ma anche una personalità illuminante e ironica. Èmercoledì a Napoli, a 78, l’exCorte costituzionale. Riconosciuto come uno dei maggiori rappresentantiscuola giuridica napoletana,ha ricoperto importanti cariche nazionali ed europee: nominato giudicenel 2005 dal capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, ne divennenel 2014. Dal 1998 al ...

