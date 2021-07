Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa “morire” i processi: “No impunità” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La riforma della giustizia penale? C’è ma non si vede. C’è perché da più fonti considerano la discussione in Consiglio dei ministri come vicinissima. Non si vede perché di scritto e ufficiale non c’ò al momento ancora nulla. I famosi emendamenti al testo base a suo tempo impostato da Alfonso Bonafede che il governo avrebbe dovuto depositare alla commissione giustizia della Camera non sono mai arrivati. Il motivo è duplice: da una parte è noto come quella penale sia la più divisiva delle tre riforme in materia di giustizia che l’esecutivo è chiamato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) La? C’è ma non si vede. C’è perché da più fonti considerano la discussione in Consiglio dei ministri come vicinissima. Non si vede perché di scritto e ufficiale non c’ò al momento ancora nulla. I famosi emendamenti al testo base a suo tempo impostato da Alfonso Bonafede che il governo avrebbe dovuto depositare alla commissioneCamera non sono mai arrivati. Il motivo è duplice: da una parte è noto come quellasia la più divisiva delle tre riforme in materia diche l’esecutivo è chiamato a ...

Advertising

fattoquotidiano : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa morire p… - matteorenzi : Che al posto di Arcuri Bonafede Costa Boccia e Provenzano ci siano persone più capaci come Figliuolo Cartabia Cingo… - berlusconi : La riforma della giustizia, del fisco e della burocrazia, è condizione necessaria per far ripartire il Paese. Siamo… - Etruria72 : RT @fattoquotidiano: Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa morire proc… - ZenatiDavide : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa “morire”… -