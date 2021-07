Cultura: Federculture, 2020 anno terribile per il settore, negativi tutti gli indicatori (3) (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Il mondo della Cultura, dunque, è pronto e già in fase di ripartenza, ma auspica una nuova fase di azioni decise e certe per favorire la ripresa e migliorare il futuro del settore: più del 70% dei rispondenti ritiene sarebbe opportuno rendere detraibili per i cittadini le spese per i consumi Culturali; oltre la metà pensa si dovrebbe estendere la possibilità di utilizzo dell’Art bonus ed investire in formazione, professionalità e competenze, ma sono considerati prioritari anche gli investimenti in innovazione tecnologica e produzione digitale e il rafforzamento di reti di collaborazione territoriale e settoriale. “Il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Il mondo della, dunque, è pronto e già in fase di ripartenza, ma auspica una nuova fase di azioni decise e certe per favorire la ripresa e migliorare il futuro del: più del 70% dei rispondenti ritiene sarebbe opportuno rendere detraibili per i cittadini le spese per i consumili; oltre la metà pensa si dovrebbe estendere la possibilità di utilizzo dell’Art bonus ed investire in formazione, professionalità e competenze, ma sono considerati prioritari anche gli investimenti in innovazione tecnologica e produzione digitale e il rafforzamento di reti di collaborazione territoriale e settoriale. “Il ...

Advertising

Federculture : RT @AgCultNews: Rapporto Federculture: 2020 annus horribilis, spesa per cultura arretra di 20 anni - TV7Benevento : Cultura: Federculture, 2020 anno terribile per il settore, negativi tutti gli indicatori (3)... - TV7Benevento : Cultura: Federculture, 2020 anno terribile per il settore, negativi tutti gli indicatori (2)... - TV7Benevento : **Cultura: Federculture, 2020 anno terribile per il settore, negativi tutti gli indicatori**... - Federculture : #IMPRESACULTURA La fotografia del 2020. L'anno più difficile. Gli indicatori della cultura con il seno meno -