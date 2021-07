Covid, Figliuolo: più vaccinati per scuola sicura (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Commissario Figliuolo ha invitato a vaccinare i 215 mila tra operatori scolastici e docenti che mancano all’appello per tornare a scuola in sicurezza Francesco Paolo Figliuolo (foto esercito.difesa.it)Per la campagna vaccinale “ora dobbiamo spingere sui 50enni e soprattutto convincere a vaccinarsi i 215 mila tra docenti e operatori scolastici che mancano all’appello per tornare a scuola in sicurezza”: sono i due nuovi obiettivi fissati dal Commissario per l’Emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine della visita all’hub vaccinale dell’azienda acqua-elettricità Acea ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Commissarioha invitato a vaccinare i 215 mila tra operatori scolastici e docenti che mancano all’appello per tornare ain sicurezza Francesco Paolo(foto esercito.difesa.it)Per la campagna vaccinale “ora dobbiamo spingere sui 50enni e soprattutto convincere a vaccinarsi i 215 mila tra docenti e operatori scolastici che mancano all’appello per tornare ain sicurezza”: sono i due nuovi obiettivi fissati dal Commissario per l’Emergenza, Generale Francesco Paolo, a margine della visita all’hub vaccinale dell’azienda acqua-elettricità Acea ...

