(Di mercoledì 7 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha reso noto il diritto di opzione per l'acquisizione di Ryandall' Almere City F. C , arrivato a gennaio 2021 e militante nella primavera emiliana ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Sassuolo tenta il colpo #Veron del #Palmeiras - DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - sportli26181512 : Calciomercato Sassuolo, riscattato Flamingo: Il giocatore resterà in Emilia dopo essere arrivato a gennaio dall'Alm… - sportli26181512 : Calciomercato Cremonese, Ravanelli arriva dal Sassuolo: Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo… - LeBombeDiVlad : ?? UFFICIALE - ???? #Sassuolo, completate due operazioni ?? Il comunicato #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

CanaleSassuolo.it

- Il, in un comunicato, ha reso noto il diritto di opzione per l'acquisizione di Ryan Flamingo dall' Almere City F. C , arrivato a gennaio 2021 e militante nella primavera emiliana fino ad ora. ...Al momento comunque Pjanic non è la prima opzione delJuventus: la scelta principale resta Manuel Locatelli come ormai sappiamo, qualora per il regista delle cose si dovessero ...l’evento è stato anticipato – in accordo con gli artisti – vista la concomitanza serale della finale dei Campionati Europei di calcio, che vedrà protagonista l’Italia. Proseguono nel frattempo, sempre ...L’azzurro più ‘chiacchierato’ sul calciomercato è senza dubbio Manuel Locatelli ... ma i bianconeri sono pronti a sfruttare a proprio vantaggio gli eccellenti rapporti col Sassuolo e soprattutto la ...