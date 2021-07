Brave and Beautiful, trama 7 luglio: disastro inevitabile (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anticipazioni Brave and Beautiful 7 luglio 2021 con nuovi colpi di scena per una coppia che non è destinata a stare insieme. Che cosa sta per accadere? Suhan si sposa? Nuova puntata Brave and Beautiful 7 luglio 2021 con dei colpi di scena che non faranno altro che alimentare tutto quello che sta già accadendo. Dopo l'incontro tra i due protagonisti è scattato un colpo di fulmine improvviso. Suhan ha capito di essere molto attratta dal misterioso Cesur, ma lui sa che non potrà mai stare con questa donna. Lei è infatti la figlia di Tahsin, il suo nemico e coloui che ha portato via al padre ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anticipazioniand2021 con nuovi colpi di scena per una coppia che non è destinata a stare insieme. Che cosa sta per accadere? Suhan si sposa? Nuova puntataand2021 con dei colpi di scena che non faranno altro che alimentare tutto quello che sta già accadendo. Dopo l'incontro tra i due protagonisti è scattato un colpo di fulmine improvviso. Suhan ha capito di essere molto attratta dal misterioso Cesur, ma lui sa che non potrà mai stare con questa donna. Lei è infatti la figlia di Tahsin, il suo nemico e coloui che ha portato via al padre ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2021 - redazionetvsoap : Conosciamolo meglio!!! #BraveAndBeautiful - allthelovevale_ : RT @spring_haz_lou: @allthelovevale_ @965TDY @Louis_Tomlinson potrei dirtela se qualcuno mettesse insieme: too young, two of us, only the b… - spring_haz_lou : @allthelovevale_ @965TDY @Louis_Tomlinson potrei dirtela se qualcuno mettesse insieme: too young, two of us, only t… - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Brave and Beautifulanticipazioni oggi 6 luglio -