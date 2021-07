Belen | il tifo insieme a Luna Mari

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ieri sera è andata in onda la semifinale che ha visto contrapporsi Italia e Spagna. Tra i tantisi anche la bellaRodriguez ha voluto mostrare il suo sostegno agli Azzurri. La showgirl non si è persa nessun momento della partita ed è arrivata fino ai calci di rigore.Rodrguez ieri sera ha voluto sostenere gli Azzurri durante la partita di semifinale. La showgirl ha guardato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belen tifo

Formatonews

... ma la piccola è ancora nella pancia di mammache, ieri sera, durante la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, ha fatto ilper gli Azzurri di Roberto Mancini seguendo la partita dal ...Nonostante moltissimi utenti abbiano sempre fatto ilper lei, alcuni haters non hanno mai ... accuse pesanti sul fisico: interviene Alessio NON PERDERTI ANCHE > 'Nessuna è come te',...Il mese tanto atteso è ufficialmente iniziato da sette giorni, ma la piccola è ancora nella pancia di mamma Belen che, ieri sera, durante la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, ha fatto il ...Una notte magica per l’Italia, per i tifosi azzurri e anche per Belen Rodriguez che ormai si sente italiana. Sulle proprie stories di Instagram la ...