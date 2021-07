Bargiggia: “La Juve prenderà Locatelli. Ritorno di Pjanic bocciato dalla società” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. I bianconeri sono forti su Manuel Locatelli, mentre al momento la pista Pjanic sarebbe poco percorribile. A riportare aggiornamenti sul mercato dei bianconeri ci ha pensato nelle ultime ore il giornalista Paolo Bargiggia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Sogno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lantus si muove sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. I bianconeri sono forti su Manuel, mentre al momento la pistasarebbe poco percorribile. A riportare aggiornamenti sul mercato dei bianconeri ci ha pensato nelle ultime ore il giornalista Paolo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Sogno L'articolo

Advertising

Paolo_Bargiggia : Bella intervista. Ma troppo comodo parlare dopo aver preso tutti i soldi fino all'ultimo centesimo. #Sarri ?????? - Il13Apostolo : @Paolo_Bargiggia Grande Paolo! Fu un errore portarlo alla Juve! - cvasselli : @Paolo_Bargiggia Lui ha fatto tutto giusto e la Juve è cattiva. Lo scudetto numero 9 anche se importante non necess… - gv_venturini : @Paolo_Bargiggia Quando la Juve sparerà su di lui è la sua squadra poi ricomincerà a piangere ??come sempre?? - robertoparrilla : @Paolo_Bargiggia Può piacere o no. Certo che ribadire dopo 3 anni che han perso lo scudetto dopo aver visto in tv i… -