Barbara Boncompagni ricorda Raffaella Carrà: Una mamma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Barbara Boncompagni: Per noi era una mamma e sembrava Mary Poppins Corriere della sera, pagina 21, di Emilia Costantini. «Dentro casa era un ciclone, me la ricordo come Mary Poppins». Barbara Boncompagni aveva solo 5 anni quando Raffaella Carrà iniziò la sua convivenza con il padre Gianni. «Papà era un uomo che viveva da solo con tre figlie e si può immaginare in che stato abbia trovato la casa Raffaella quando venne a vivere da noi. Io ero la più piccola e per tutte noi fu come una mamma. Avevamo in comune anche Il fatto che lei da ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 7 luglio 2021): Per noi era unae sembrava Mary Poppins Corriere della sera, pagina 21, di Emilia Costantini. «Dentro casa era un ciclone, me la ricordo come Mary Poppins».aveva solo 5 anni quandoiniziò la sua convivenza con il padre Gianni. «Papà era un uomo che viveva da solo con tre figlie e si può immaginare in che stato abbia trovato la casaquando venne a vivere da noi. Io ero la più piccola e per tutte noi fu come una. Avevamo in comune anche Il fatto che lei da ...

