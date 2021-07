Atletica: al via l'Acea Run Rome Marathon 2021, Raggi 'per ripartire alla grande' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Al via il prossimo 19 settembre l'Acea Run Rome The Marathon 2021, sospesa nel marzo 2020 a causa del Coronavirus. Ad annunciarlo presso la Camera di Commercio di Roma la sindaca Virginia Raggi che ha commentato: "Roma riparte alla grande". I maratoneti si cimenteranno nella gara all'alba, orario scelto "per caratterizzare questa nuova edizione. Un evento davvero speciale". "Durante la pandemia molti hanno iniziato a correre per uscire di casa ed hanno continuato a praticare questa attività. Chissà se qualcuno non si sia iscritto - prosegue - Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Al via il prossimo 19 settembre l'RunThe, sospesa nel marzo 2020 a causa del Coronavirus. Ad annunciarlo presso la Camera di Commercio di Roma la sindaca Virginiache ha commentato: "Roma riparte". I maratoneti si cimenteranno nella gara all'alba, orario scelto "per caratterizzare questa nuova edizione. Un evento davvero speciale". "Durante la pandemia molti hanno iniziato a correre per uscire di casa ed hanno continuato a praticare questa attività. Chissà se qualcuno non si sia iscritto - prosegue - Il ...

Advertising

elleci42 : Sembrerebbe ormai fatta per Brisbane 2032. Così possono andare a fanculo senza passare dal via la Virgy, Unavitainv… - sportface2016 : #Atletica, Meeting #Trieste 2021: al via le staffettiste azzurre con vista su #Tokyo2020 - sportface2016 : #Atletica: #Tamberi, #DalMolin e #Bogliolo impegnati in Ungheria a pochi giorni dal via di #Tokyo2020 - Sevenpress : Boissano Atletica Estate – Domani in pista anche per la 2a tappa del “Grand Prix Liguria Sportlife 2021”… - Sevenpress : Sa.Spo Cagliari – Tre ori e quattro argenti agli Italiani di Atletica FISPES -