Area Marina: «Sono una persona con disabilità e ne sono orgogliosa» (Di mercoledì 7 luglio 2021) La parola che risuona forte in questi mesi è orgoglio, un termine molto significativo che ogni anno affonda le sue radici sempre più in profondità. Con la fine di giugno ci siamo lasciati alle spalle il mese del Pride per entrare in quello del Disability Pride. Un orgoglio meno conosciuto rispetto a quello della comunità LGBTQ+ ma che per me ha un grandissimo valore, e mi auguro che possa ottenere presto la stessa risonanza. La scelta del mese di luglio non è un caso, proprio come giugno serve a commemorare i moti di Stonewall, a luglio si celebra l’anniversario dell’approvazione dell’ADA (Americans with Disability Act), una legge sui diritti civili che proibisce la discriminazione basata sulla disabilità. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) La parola che risuona forte in questi mesi è orgoglio, un termine molto significativo che ogni anno affonda le sue radici sempre più in profondità. Con la fine di giugno ci siamo lasciati alle spalle il mese del Pride per entrare in quello del Disability Pride. Un orgoglio meno conosciuto rispetto a quello della comunità LGBTQ+ ma che per me ha un grandissimo valore, e mi auguro che possa ottenere presto la stessa risonanza. La scelta del mese di luglio non è un caso, proprio come giugno serve a commemorare i moti di Stonewall, a luglio si celebra l’anniversario dell’approvazione dell’ADA (Americans with Disability Act), una legge sui diritti civili che proibisce la discriminazione basata sulla disabilità.

Seven_Seas_info : Italy/Adriatic N/Marina di Porto Levante - Carlodecandia1 : @francescalante1 @mara06844397 Solo l'area marina del porto di Olbia e più scura, per via dell'insenatura artificia… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Castellammare - Marina di Stabia, la proposta approda domani in consiglio comunale: disputa in aul… - Seven_Seas_info : Italy/Adriatic N/Marina di Portegrandi - infoturismonap1 : ???? - «Li Galli», l'arcipelago delle sirene. Nell'area marina protetta di Punta Campanella, tra Capri e Positano c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Area Marina Una nuova nave oceanografica alla Stazione Zoologica di Napoli ... possiede infatti pochissime navi oceanografiche che sono indispensabili alla ricerca marina. Una ...al massimo le attività di ricerca con un laboratorio umido sul ponte a pochi metri dall'area dove ...

Qual è davvero l'interesse nazionale nelle missioni militari A conti fatti nella Ue l'Italia è il paese con più interazioni senza discontinuità in tutta l'area, ... Solo per fare un esempio: la presenza della nostra marina militare potrebbe spezzare il flusso di ...

Greenpeace: subito un'area marina protetta per tutelare il Conero Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile Area Marina: «Sono una persona con disabilità e ne sono orgogliosa» «Con la fine di giugno ci siamo lasciati alle spalle il mese del Pride per entrare in quello del Disability Pride. Un orgoglio meno conosciuto rispetto a quello della comunità LGBTQ+ ma che per me ha ...

Street Food Time, al Marina di Pescara la settima edizione Dal 22 al 25 luglio al Porto Turistico quattro giornate di buon cibo e puro piacere Pescara, 6 luglio 2021 – Il festival gastronomico itinerante più seguito e apprezzato d’Italia torna anche quest’ann ...

... possiede infatti pochissime navi oceanografiche che sono indispensabili alla ricerca. Una ...al massimo le attività di ricerca con un laboratorio umido sul ponte a pochi metri dall'dove ...A conti fatti nella Ue l'Italia è il paese con più interazioni senza discontinuità in tutta l', ... Solo per fare un esempio: la presenza della nostramilitare potrebbe spezzare il flusso di ...«Con la fine di giugno ci siamo lasciati alle spalle il mese del Pride per entrare in quello del Disability Pride. Un orgoglio meno conosciuto rispetto a quello della comunità LGBTQ+ ma che per me ha ...Dal 22 al 25 luglio al Porto Turistico quattro giornate di buon cibo e puro piacere Pescara, 6 luglio 2021 – Il festival gastronomico itinerante più seguito e apprezzato d’Italia torna anche quest’ann ...