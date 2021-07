Amici: Arisa confermata per la prossima edizione? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Arisa sta vivendo sicuramente un momento d'oro dal punto di vista lavorativo. La cantante infatti è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo e proprio per questo motivo sono davvero molte le proposte che le stanno arrivando. Secondo il settimanale Chi però Arisa avrebbe rifiutato ogni proposta in quanto Maria De Filippi l'avrebbe confermata come professoressa di canto anche per la prossima edizione di Amici. Arisa confermata ad Amici nella prossima edizione? L'ultima edizione di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 luglio 2021)sta vivendo sicuramente un momento d'oro dal punto di vista lavorativo. La cantante infatti è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo e proprio per questo motivo sono davvero molte le proposte che le stanno arrivando. Secondo il settimanale Chi peròavrebbe rifiutato ogni proposta in quanto Maria De Filippi l'avrebbecome professoressa di canto anche per ladiadnella? L'ultimadi ...

Advertising

riddick772 : Arisa tornerà ad Amici a fare preferenze sfacciate, a ignorare alcuni allievi che devono arrangiarsi da soli, a ven… - callmefeffe : La lovestory più bella di amici seconda solo a rudy-arisa - bucaiola : quella bucchina di mia madre mi sveglia con la discografia di arisa tutte le mattine per questo non la sopporto amici ndjekwo - mariann60059306 : RT @___Ameliee: Questa canzone penso di averla sentita 29291 volte ad amici ma in queste situazioni la riciclano perché Arisa con le sue ca… - himmyoldtshirt : arisa c'ha rotto il cazzo ad amici ogni due minuti la cantava madonna -