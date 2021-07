«A casa» sotto la tempesta: migranti nella Grecia di Tsipras (Di giovedì 8 luglio 2021) Come può essere la vita quotidiana di un profugo siriano in un Paese di prima accoglienza? Le fredde statistiche sui flussi migratori verso la Grecia non raccontano tutto: il quadro, che tra 2019 e 2020 era arrivato a contare punte di oltre 400 arrivi al giorno, in era Covid mostra un calo robusto. Ma per chi tenta la scalata dalla Turchia verso l’Europa la situazione resta preoccupante. In un approfondimento datato 8 giugno 2021, Infomigrants.net riporta una dichiarazione del governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 luglio 2021) Come può essere la vita quotidiana di un profugo siriano in un Paese di prima accoglienza? Le fredde statistiche sui flussi migratori verso lanon raccontano tutto: il quadro, che tra 2019 e 2020 era arrivato a contare punte di oltre 400 arrivi al giorno, in era Covid mostra un calo robusto. Ma per chi tenta la scalata dalla Turchia verso l’Europa la situazione resta preoccupante. In un approfondimento datato 8 giugno 2021, Infomigrants.net riporta una dichiarazione del governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

