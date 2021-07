Violenze in carcere, ispettori a Santa Maria Capua Vetere (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Sono arrivati gli ispettori inviati dal Ministero di Grazia e Giustizia al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta): lo scopo è avviare un’indagine amministrativa che faccia luce su cosa non ha funzionato nella catena di comando il 6 aprile 2020, giorno in cui si verificarono le Violenze. Quel giorno il direttore Elisabetta Palmieri era assente per malattia, c’era la reggente Parenti ma dalle indagini appare che la decisione fu presa dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Sono arrivati gliinviati dal Ministero di Grazia e Giustizia aldi(Caserta): lo scopo è avviare un’indagine amministrativa che faccia luce su cosa non ha funzionato nella catena di comando il 6 aprile 2020, giorno in cui si verificarono le. Quel giorno il direttore Elisabetta Palmieri era assente per malattia, c’era la reggente Parenti ma dalle indagini appare che la decisione fu presa dal ...

