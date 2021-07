VIDEO Tour de France, highlights decima tappa: Mark Cavendish vince in volata, -1 da Eddy Merckx (Di martedì 6 luglio 2021) Mark Cavendish ha vinto la decima tappa del Tour de France 2021, imponendosi in maniera regale nella volata disputata sul traguardo di Valence. Il britannico è stato letteralmente imbattibile allo sprint e ha conquistato il terzo successo parziale in questa edizione della corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step è stato guidato alla perfezione dal proprio treno, i suoi compagni di squadra sono stati letteralmente impeccabili e su questa affermazione c’è anche la firma del danese Michael Morkov e dei nostri Davide Ballerini ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)ha vinto ladelde2021, imponendosi in maniera regale nelladisputata sul traguardo di Valence. Il britannico è stato letteralmente imbattibile allo sprint e ha conquistato il terzo successo parziale in questa edizione della corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step è stato guidato alla perfezione dal proprio treno, i suoi compagni di squadra sono stati letteralmente impeccabili e su questa affermazione c’è anche la firma del danese Michael Morkov e dei nostri Davide Ballerini ...

