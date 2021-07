Venezia, obiettivo Giovinco per puntare alla salvezza (Di martedì 6 luglio 2021) Il Venezia, tornato in serie A dopo oltre 20 anni di assenza, punta alla salvezza e farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. La squadra arancioneroverde, a tal proposito, è molto attiva sul mercato e ha comunicato di voler acquistare solo giocatori che saranno funzionali al progetto di mister Paolo Zanetti. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una grande sorpresa: Gianluca Di Marzio ha, infatti, annunciato che un’idea di mercato potrebbe essere Sebastian Giovinco, ex calciatore di Juventus e Parma. La trattativa, per il momento, è ancora nella sua fase iniziale, ma chissà che non possa arrivare una ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Il, tornato in serie A dopo oltre 20 anni di assenza, puntae farà di tutto per raggiungere il suo. La squadra arancioneroverde, a tal proposito, è molto attiva sul mercato e ha comunicato di voler acquistare solo giocatori che saranno funzionali al progetto di mister Paolo Zanetti. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una grande sorpresa: Gianluca Di Marzio ha, infatti, annunciato che un’idea di mercato potrebbe essere Sebastian, ex calciatore di Juventus e Parma. La trattativa, per il momento, è ancora nella sua fase iniziale, ma chissà che non possa arrivare una ...

