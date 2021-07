Variante Delta nel Lazio, nuovi cluster tra i giovani sul litorale: casi confermati da Ostia a Fregene (Di martedì 6 luglio 2021) Se è vero che nel Lazio il trend è positivo e tutti i parametri, stando ai bollettini quotidiani, sono in calo, è altrettanto vero che la Variante Delta sta correndo e sta facendo preoccupare gli esperti (e non poco). Quella mutazione così contagiosa e di facile trasmissibilità sembra essere arrivata anche nel Lazio: prima il piccolo cluster ad Aprilia, poi le due persone ricoverate a Tor Vergata e ora i focolai sul litorale romano. Ad essere maggiormente colpiti sembrerebbero essere i giovani, soprattutto ragazzi sotto i 35 anni che non ancora ancora, molto probabilmente, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) Se è vero che nelil trend è positivo e tutti i parametri, stando ai bollettini quotidiani, sono in calo, è altrettanto vero che lasta correndo e sta facendo preoccupare gli esperti (e non poco). Quella mutazione così contagiosa e di facile trasmissibilità sembra essere arrivata anche nel: prima il piccoload Aprilia, poi le due persone ricoverate a Tor Vergata e ora i focolai sulromano. Ad essere maggiormente colpiti sembrerebbero essere i, soprattutto ragazzi sotto i 35 anni che non ancora ancora, molto probabilmente, ...

