Ufficiale | Hakimi dall' Inter al Psg | ' Grazie di tutto Achraf'

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale: #Hakimi passa dall'#Inter al #Psg - GoalItalia : La storia tra #Hakimi e l'Inter finisce dopo un solo anno ????? Il trasferimento al #PSG è ufficiale ?????? - CB_Ignoranza : UFFICIALE: Hakimi è un nuovo calciatore del PSG ?? #Hakimi #Psg - zamborey : ???? UFFICIALE ???? @AchrafHakimi è un nuovo giocatore del @PSG_inside Il terzino ex @Inter ha firmato un contratto f… - JCruijff14 : Tra la bambina che piange e Hakimi ufficiale al Psg in questo momento potrei fare una strage -

fatta per il passaggio di Achrafal Paris Saint - Germain, preannunciato ieri dal giocatore attraverso Twitter con un post pubblicato alle 14.19 che ritraeva un piccolo aereo in fase di decollo. Poco fa è arrivata l'...... è arrivata l'ufficialità da parte del club parigino Achrafè un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. È arrivato il comunicatosia da parte del club parigino che da parte di ...(ANSA) – MILANO, 06 LUG – Ora è ufficiale: Achraf Hakimi è un giocatore del Paris Saint-Germain. L’Inter ha infatti confermato, con una nota, la cessione dell’esterno marocchino al club francese, in u ...Niente più derby sulla fascia tra Theo Hernandez e Achraf Hakimi. Il terzino marocchino è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg ...