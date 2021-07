Tutti gli omaggi della stampa estera a Raffaella Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Life&People.it Non si contano già gli omaggi della stampa estera a Raffaella Carrà, morta ieri, 5 luglio, dopo aver lottato a lungo contro una malattia di cui non aveva parlato nessuno. L’ultima grande icona pop e camp della musica e dello spettacolo italiano se n’è andata in punta di piedi, lasciando un vuoto enorme non soltanto per il nostro paese. Già, perché la scomparsa di Raffaella Carrà, un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il mondo dello spettacolo, non ha colpito solo l’Italia. Sono stati molti, anzi moltissimi gli ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 6 luglio 2021) Life&People.it Non si contano già gli, morta ieri, 5 luglio, dopo aver lottato a lungo contro una malattia di cui non aveva parlato nessuno. L’ultima grande icona pop e campmusica e dello spettacolo italiano se n’è andata in punta di piedi, lasciando un vuoto enorme non soltanto per il nostro paese. Già, perché la scomparsa di, un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il mondo dello spettacolo, non ha colpito solo l’Italia. Sono stati molti, anzi moltissimi gli ...

Advertising

matteosalvinimi : Più di 100mila firme raccolte solo in questo fine settimana è un risultato eccezionale! Grazie a tutti gli italiani… - matteosalvinimi : Superate le 100.000 firme raccolte per i #referendumgiustizia. È un grandioso segnale di cambiamento e voglia di gi… - borghi_claudio : In Francia ci sono gli zerovirgolisti storici e quelli che sono usciti dal FN per fare er partitino perchè LePen tr… - DR4CONIS : zitta muta e mi prendo tutti gli insulti di chi dice che se friends è una delle mie serie prefe allora sono una per… - Methamorphose30 : RT @miocuginoMiguel: MA LUI È IT IL PAGLIACCIO CHE FA PAURA DEFICIENTE, MENOMALE CHE ERA INTELLIGENTE GLI DEVONO CADERE TUTTI I CAPELLI… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Bonus bancomat: 320 euro in regalo da Draghi. Come averli? ...che più di tutti ha avvertito il peso della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da covid - 19. Fra questi spicca il bonus bancomat : Il credito d'imposta al 100% per gli esercenti ...

Crowdfunding per avvicinare l'ecommerce a tutte le imprese Sono gli store online multibrand, infatti, i nuovi protagonisti di questa evoluzione che promette ... integrazione di tutti i canali di vendita e semplificazione nel delivery, nella reportistica e nel ...

Bmw Motorrad, tutti gli aggiornamenti 2022 - Due Ruote Agenzia ANSA Spinazzola operato, il messaggio su Instagram: «A presto» Leonardo Spinazzola è stato operato in Finlandia al tendine d’Achille sinistro. Il recupero del terzino della Roma durerà sei mesi. In caso di finale dell’Italia, raggiungerà gli azzurri a Wembley. «R ...

Carriera alias per gli studenti del ‘Russoli’ "Sentirsi se stessi. Senza certificato medico" Il liceo artistico è la prima scuola superiore pisana ad aprire al percorso transgender. Parla la prof promotrice, Lorena Conte ...

...che più diha avvertito il peso della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica da covid - 19. Fra questi spicca il bonus bancomat : Il credito d'imposta al 100% peresercenti ...Sonostore online multibrand, infatti, i nuovi protagonisti di questa evoluzione che promette ... integrazione dii canali di vendita e semplificazione nel delivery, nella reportistica e nel ...Leonardo Spinazzola è stato operato in Finlandia al tendine d’Achille sinistro. Il recupero del terzino della Roma durerà sei mesi. In caso di finale dell’Italia, raggiungerà gli azzurri a Wembley. «R ...Il liceo artistico è la prima scuola superiore pisana ad aprire al percorso transgender. Parla la prof promotrice, Lorena Conte ...