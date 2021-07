Skateboard | in uscita “Reaching the Sky” documentario sulla giovane stella Brown

(Di martedì 6 luglio 2021) “the Sky” è ildedicato alladelloSky, che fra poche settimane darà spettacolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ildi 45 minuti sarà disponibile in Italia su Discovery+ a partire da venerdì 9 luglio 2021. L’obiettivo è quello di raccontare la rapida ascesa della dodicenne, che vola in Giappone con l’obiettivo di regalare una medaglia alla Gran Bretagna. La pellicola include immagini inedite degli allenamenti e il dietro le quinte nella sua casa in California.e la sua famiglia raccontano anche la difficile ...

Insieme all'annuncio c'è anche la data die un trailer (che potete vedere in fondo alla ... A piedi, in sella a una moto e persino su uno! Esegui una coreografia esplosiva per ottenere ...... come skate park grazie ad un'attività di crowdfunding: Questo è stato un breve itinerario basato sui maggiori parchi europei in cui utilizzare loed è stato stilato per celebrare l'...Non è un segreto che Team Fortress 2 abbia un piccolo problema con i bot , ma il gioco ha anche una community che davvero si divertono a fare imbrogli a metà partita – e i due combinati oggi ...Oggi arriva su Nintendo Switch Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, versione rimasterizzata della serie fortunatissima della fine degli anni Novanta. E con una storia molto divertente che riguarda il campion ...