Raffaella Carrà e quell’amicizia con Diego Armando Maradona

(Di martedì 6 luglio 2021) La cantante e conduttrice era amatissima e conosciuta anche in Argentina Nel giro di meno di un anno abbiamo perso, scomparso il 25 novembre 2020 e. Lui signore del Calcio lei della tv, uniti anche da una “strana” amicizia. La fama dinon è mai stata limitata, infatti, al contesto italiano ma ha aggiunto tutta l’America Latina e la Spagna.era sempre stato un fan dellatanto da farsi una notte in carcere, aneddoto che la stessa cantante amava raccontare. Il calciatore a soli 18 anni forzò il ...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - g_cecconi48 : Raffaella Carrà - angelgiuli91 : RT @francescacheeks: Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoiron… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

L'italia in lutto perè pronta per impazzire stasera per il calcio azzurro. Nell'attesa arriva una notizia che potrebbe allietare i cuori nerazzurri. Alla Borsa di Shenzhen il titolo della Suning ...Chissà se va, ha cantato e ballato per mezzo secolo, la nostra stella più internazionale, capace di collegare con il talento, l'energia e l'allegria l' Italia alla Spagna (e ai Paesi latini) dove era popolarissima. Raffa è morta ieri ...