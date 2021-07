PS5 è la console più venduta in UK nel 2021. Switch secondo e Xbox Series X/S alle calcagna (Di martedì 6 luglio 2021) Nonostante sia in circolazione da sette mesi, PlayStation 5 fatica ancora a sopperire all'incredibile domanda da parte dei giocatori. Ciò tuttavia non la frena dall'essere la "leader del mercato inglese", almeno secondo GamesIndustry. Attraverso un post su Twitter, Christopher Dring, boss della testata giornalistica, ha dichiarato: "Nel primo semestre dell'anno sono state vendute oltre un milione di console di gioco nel Regno Unito. PS5 è comodamente leader di mercato, con Nintendo Switch al secondo posto e Xbox Series S e X alle calcagna". Attualmente non ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) Nonostante sia in circolazione da sette mesi, PlayStation 5 fatica ancora a sopperire all'incredibile domanda da parte dei giocatori. Ciò tuttavia non la frena dall'essere la "leader del mercato inglese", almenoGamesIndustry. Attraverso un post su Twitter, Christopher Dring, boss della testata giornalistica, ha dichiarato: "Nel primo semestre dell'anno sono state vendute oltre un milione didi gioco nel Regno Unito. PS5 è comodamente leader di mercato, con Nintendoalposto eS e X". Attualmente non ...

