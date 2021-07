Pregliasco: "Dopo l'estate nuovi lockdown". E ora fa paura la variante Epsilon (Di martedì 6 luglio 2021) "Dopo l'estate ci sarà un colpo di coda del virus, speriamo che i vaccini confermino la loro efficacia". Lo afferma ad Affaritaliani.it il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano e membro del Cts della Lombardia. "Non credo che sia anche sociologicamente sostenibile un nuovo lockdown generalizzato, ma ritengo che saranno necessarie... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 6 luglio 2021) "l'ci sarà un colpo di coda del virus, speriamo che i vaccini confermino la loro efficacia". Lo afferma ad Affaritaliani.it il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano e membro del Cts della Lombardia. "Non credo che sia anche sociologicamente sostenibile un nuovogeneralizzato, ma ritengo che saranno necessarie... Segui su affaritaliani.it

