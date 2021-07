PlayStation Plus | luglio 2021 | A Plague Tale | Innocence e Call of Duty | Black Ops 4 – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Plus

... Xbox e Nintendo, ve le elenchiamo: - Ricariche perStore - AbbonamentiNow - Ricariche per Marketplace Xbox - Abbonamenti Game Pass, Game Pass Ultimate e ...Per gli utenti, anche la versione PS5 del gioco sarà distribuita come parte del servizio a partire dal 6 luglio. Tags A Plague Tale Innocence Asobo Studio Focus Home Interactive ...Da adesso tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus hanno diritto a scaricare tre nuovi giochi gratis: Sony ha infatti appena reso disponibili le selezioni di luglio. Tutti coloro sono in possesso ...I responsabili della casa di Kyoto sembrano intenzionati ad espandere Nintendo Switch Online aumentandone l'appeal ...