Napoli, stop più lungo per Mertens dopo l'operazione alla spalla: fuori per tre mesi

Tegola in casa Napoli dopo l'operazione chirurgica alla spalla alla quale è stato sottoposto Dries Mertens. L'attaccante belga doveva teoricamente restare fermo per tre settimane, ma lo stop si è prolungato inesorabilmente e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per il numero 14 si prospettano circa 80 giorni di riposo, dunque praticamente tre mesi. Per questo motivo, salterà i due ritiri e anche le prime partite di campionato, tornando a disposizione a settembre intorno alla terza o quarta giornata.

