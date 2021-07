Mediazione Conte-Grillo si va avanti a oltranza, ma i tempi si allungano. Ieri riunione tra i senatori pentastellati che aspettano di conoscere lo Statuto del Movimento (Di martedì 6 luglio 2021) L’unica certezza, dopo settimane incredibili condotte tra preoccupazione, ansia e indecisione all’interno del Movimento cinque stelle, è che i lavori per risolvere lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte proseguono a oltranza. Segno che la volontà di giungere a una Mediazione c’è, ma che la stessa non è poi così scontata. Ed è per questa ragione che i tempi stretti di cui pure aveva parlato Grillo, difficilmente verranno assicurati. Il lavoro del Comitato dei 7 per limare le differenze su nuovo Statuto, Carta dei valori e Codice etico andrà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 luglio 2021) L’unica certezza, dopo settimane incredibili condotte tra preoccupazione, ansia e indecisione all’interno delcinque stelle, è che i lavori per risolvere lo scontro tra Beppee Giuseppeproseguono a. Segno che la volontà di giungere a unac’è, ma che la stessa non è poi così scontata. Ed è per questa ragione che istretti di cui pure aveva parlato, difficilmente verranno assicurati. Il lavoro del Comitato dei 7 per limare le differenze su nuovo, Carta dei valori e Codice etico andrà ...

Advertising

petergomezblog : M5s, Conte ai suoi: “Bene la mediazione di Grillo per evitare la scissione. Ma restino miei punti fermi”. Di Maio:… - fattoquotidiano : L’atto di mediazione di Beppe #Grillo è arrivato. In serata, mentre tutta Italia era davanti alle tv per seguire la… - petergomezblog : M5s, #Grillo: “Sospeso voto su direttivo. Organismo di 7 persone valuterà modifiche a statuto. Dovrà agire in tempi… - Grillino_eFiero : RT @LaNotiziaTweet: Mediazione Conte-Grillo si va avanti a oltranza, ma i tempi si allungano. Ieri riunione tra i senatori pentastellati ch… - sologiuma : RT @LaNotiziaTweet: Mediazione Conte-Grillo si va avanti a oltranza, ma i tempi si allungano. Ieri riunione tra i senatori pentastellati ch… -