Max Verstappen da record, continua ad essere il numero 1 (Di martedì 6 luglio 2021) Il primato legato al Grand Chelem si somma ad altri record firmati da Max Verstappen nel corso degli anni. L'olandese classe 1997, infatti, è stato il più giovane pilota a guidare una Formula 1 all'età di 17 anni e 3 giorni durante le prove del GP del Giappone nel 2014 sulla Toro Rosso. Con la scuderia di Faenza ha conseguito altri due primati nel 2015: più precoce esordiente nel massimo campionato nel GP d'Australia e ad andare a punti in Malesia. Un anno dopo, l'esordio con la Red Bull in Spagna bagnato dal successo. A soli 18 anni, è stato anche il più giovane vincitore. Insomma, un vero e proprio demolitore di record. Un cruccio? ...

