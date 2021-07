Legge sulla privacy: i big tech occidentali preparano la fuga da Hong Kong (Di martedì 6 luglio 2021) Quando in Cina si vuole comunicare con un amico c’è WeChat, social network utilizzato anche per pubblicare foto o prenotare un ristorante. Quando gli utenti di Hong Kong vogliano aprire la finestra che dà sul mondo, possono invece usare i social network occidentali. Ma potrebbe essere così ancora per poco. Google, Facebook e Twitter minacciano di lasciare la città. Un avvertimento che, se si traducesse in azione, potrebbe cambiare lo spazio entro cui si anima il dibattito civile, lasciando margine … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 luglio 2021) Quando in Cina si vuole comunicare con un amico c’è WeChat, social network utilizzato anche per pubblicare foto o prenotare un ristorante. Quando gli utenti divogliano aprire la finestra che dà sul mondo, possono invece usare i social network. Ma potrebbe essere così ancora per poco. Google, Facebook e Twitter minacciano di lasciare la città. Un avvertimento che, se si traducesse in azione, potrebbe cambiare lo spazio entro cui si anima il dibattito civile, lasciando margine … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

elio_vito : Sul Corriere Scalfarotto Su Repubblica Renzi Sul Messaggero Boschi Sul Giornale Bellanova Sulla Nazione Faraone Ben… - chiaragribaudo : Ho appena ricevuto il mandato al relatore (anzi relatrice) domani si va in aula con la legge sulla parità salariale… - AnnalisaChirico : Che mestizia i partiti che si azzuffano sulla legge omo/trans/gender come fosse la priorità assoluta, questione di… - GiovannaSandr16 : RT @Gianmar26145917: La commissione europea si vendica con #Orban e mette in standby il #recovery ungherese da 7miliardi €: sarebbe poco ch… - DiRiddlegood : RT @chiaragribaudo: Ho appena ricevuto il mandato al relatore (anzi relatrice) domani si va in aula con la legge sulla parità salariale. Al… -