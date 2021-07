Jennifer Lopez e l’amore ritrovato con Ben Affleck: «Mai stata meglio» (Di martedì 6 luglio 2021) Il segreto per stare bene con un’altra persona? Stare bene in primis con sé stessi. Parola di Jennifer Lopez che – seppur indirettamente – ha parlato della sua nuova vita insieme a Ben Affleck. Per la prima volta da quando si è riavvicinata all’ex fidanzato, infatti, l’attrice ha rivelato le sue sensazioni e il suo umore: «Sono super felice», ha esclamato durante l’intervista con Zane Lowe su Apple Music 1. «Non sono mai stata meglio». Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Il segreto per stare bene con un’altra persona? Stare bene in primis con sé stessi. Parola di Jennifer Lopez che – seppur indirettamente – ha parlato della sua nuova vita insieme a Ben Affleck. Per la prima volta da quando si è riavvicinata all’ex fidanzato, infatti, l’attrice ha rivelato le sue sensazioni e il suo umore: «Sono super felice», ha esclamato durante l’intervista con Zane Lowe su Apple Music 1. «Non sono mai stata meglio».

