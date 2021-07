Italia in finale di Euro 2020. Battuta la Spagna 5-4 ai rigori (Di martedì 6 luglio 2021) L’Italia vola in finale di Euro 2020. Battuta la Spagna 5-4 ai rigori. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1 con reti di Enrico Chiesa e Alvaro Morata, che poi ha sbagliato il penultimo rigore. Decisivo dal dischetto Jorginho. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) L’vola indila5-4 ai. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1 con reti di Enrico Chiesa e Alvaro Morata, che poi ha sbagliato il penultimo rigore. Decisivo dal dischetto Jorginho.

