IL MATTINO – Rinnovo Insigne: De Laurentiis scarica tutto sul giocatore, la reazione del capitano (Di martedì 6 luglio 2021) Il Rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli diventa sempre più una telenovela. Ad mettere pepe in questa trattativa ci sono le parole di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli senza mezze misure nella giornata di ieri ha scaricato tutto sul calciatore, dicendo che se andrà via sarà una decisione del capitano del Napoli. capitano che al momento non si è ancora seduto a trattare con la SSCN, ma che legittimamente vorrebbe strappare un contratto più vantaggioso. Insomma la strategia di De Laurentiis appare chiara, investire di responsabilità il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 6 luglio 2021) Ildi Lorenzocon il Napoli diventa sempre più una telenovela. Ad mettere pepe in questa trattativa ci sono le parole di Aurelio De. Il patron del Napoli senza mezze misure nella giornata di ieri hatosul calciatore, dicendo che se andrà via sarà una decisione deldel Napoli.che al momento non si è ancora seduto a trattare con la SSCN, ma che legittimamente vorrebbe strappare un contratto più vantaggioso. Insomma la strategia di Deappare chiara, investire di responsabilità il ...

IL MATTINO – Rinnovo Insigne: De Laurentiis scarica tutto sul giocatore, la reazione del capitano La reazione di Lorenzo Insigne alle parole di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli ha scaricato il peso del rinnovo sul giocatore.

Italia-Spagna, Mancini non cambia: «Vedrete, Immobile sarà decisivo» L'Italia è arrivata alle semifinali degli Europei giocando un calcio d'attacco e divertendosi: una squadra con il sorriso quella del ct Mancini, capace finora di un grande cammino e ...

