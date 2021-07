Il ddl Zan va in Aula senza intesa. È scontro aperto tra Pd e Iv (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - È muro contro mura tra Pd, Italia Viva e Lega sul Ddl Zan. Il voto in Senato è al buio: la maggioranza sul testo non c'è. Oggi, la conferenza dei capigruppo tornerà a confrontarsi sul disegno di legge contro l'omotransfobia. Il centrodestra si oppone all'approdo del testo nell'Aula di palazzo Madama per martedì prossimo, ma Italia Viva non si metterà di traverso. E dunque si andrà in Aula senza accordo. Con i renziani pronti a rilanciare il ‘compromesso' previsto nella proposta di Scalfarotto (via l'identità di genere, via i reati d'opinione, libertà di scelta alle scuole in merito alle iniziative contro l'omofobia da svolgere in ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - È muro contro mura tra Pd, Italia Viva e Lega sul Ddl Zan. Il voto in Senato è al buio: la maggioranza sul testo non c'è. Oggi, la conferenza dei capigruppo tornerà a confrontarsi sul disegno di legge contro l'omotransfobia. Il centrodestra si oppone all'approdo del testo nell'di palazzo Madama per martedì prossimo, ma Italia Viva non si metterà di traverso. E dunque si andrà inaccordo. Con i renziani pronti a rilanciare il ‘compromesso' previsto nella proposta di Scalfarotto (via l'identità di genere, via i reati d'opinione, libertà di scelta alle scuole in merito alle iniziative contro l'omofobia da svolgere in ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - davidefaraone : Italia Viva ha votato sempre per mettere all’ordine del giorno dell’aula il ddl Zan. Lo farà anche domani in Senato… - automatikos : RT @gabrieligm: Emma Bonino è una voce autentica sui diritti civili. Magari adesso qualcuno la pianta di fare il politicante e guarda alla… - valentinacara9 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi In Gran Bretagna liberi tutti. In Italia ancora terrorismo • Finalmente si accorgono de… -