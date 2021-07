HYVIA | la nuova strada per la mobilita' a idrogeno

Advertising

"HY" sta per idrogeno e "VIA" sta per strada:apre unastrada per la mobilita' decarbonizzata, proponendo un ecosistema completo ed unico. L'idrogeno verde, ottenuto per elettrolisi dell'acqua, consente una mobilita' a zero emissioni ...apre ora unaera verso la decarbonizzazione della mobilità , collaborando con Plug Power per proporre soluzioni a idrogeno complete.fa leva sulla complementarietà delle competenze ...“Per rispondere alle sfide della mobilità a idrogeno, è necessario proporre veicoli a celle di combustibile per tutti gli utilizzi intensivi, ma anche prendere in considerazione l’ecosistema nel suo c ...'HY' sta per idrogeno e 'VIA' sta per strada: HYVIA apre una nuova strada per la mobilita' decarbonizzata, proponendo un ecosistema completo ed ...