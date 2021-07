Hakimi PSG: è il primo africano a superare la soglia dei 100 milioni (Di martedì 6 luglio 2021) La cessione di Hakimi al PSG ha di fatto permesso all’esterno marocchino di stabilire un record per la cifra totalizzata Achraf Hakimi ha stabilito un record e, questa volta, non c’entra la velocità. Con la cessione da parte dell’Inter del laterale marocchino, l’ormai giocatore del PSG è diventato il primo giocatore africano a superare la soglia dei 100 milioni di euro. Come riporta Transfermarket, nel giro di 370 giorni, Hakimi è passato prima al club nerazzurro e poi a quello francese superando la fatidica cifra. Hakimi diventa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) La cessione dial PSG ha di fatto permesso all’esterno marocchino di stabilire un record per la cifra totalizzata Achrafha stabilito un record e, questa volta, non c’entra la velocità. Con la cessione da parte dell’Inter del laterale marocchino, l’ormai giocatore del PSG è diventato ilgiocatoreladei 100di euro. Come riporta Transfermarket, nel giro di 370 giorni,è passato prima al club nerazzurro e poi a quello francese superando la fatidica cifra.diventa ...

