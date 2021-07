Giulia Belmonte e Stash | la scelta sulla privacy per il volto di Grace

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 luglio 2021) “è CASA”, queste le parole della compagna del cantante dei The Kolors.spiega perchè ildella piccolanon appare sui social.la giornalista e showgirl che ha riparto il cuore diil frontman dei The Kolors. Sette mesi fa,sono diventati genitori della piccola, che tutt’ora la coppia sceglie di non mostrare ildella piccola sui social, come invece fanno tutte le altre coppie.questo ...